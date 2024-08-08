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15:42, 8 августа 2024Интернет и СМИ

На Западе оценили значимость нападения Украины на Курскую область

Bild: атака ВСУ на Курскую область не станет переломным моментом

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Атака Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область не станет переломным моментом в конфликте с Россией. Значимость нападения ВСУ на регион оценили журналисты Юлиан Репке и Филипп Пятов в материале для немецкого издания Bild.

«Наступление на российскую территорию не является переломным моментом в конфликте», — говорится в материале. Журналисты считают, что в последнее время ВСУ испытывают серьезные проблемы при обороне фронта. Обозреватели подчеркнули, что Российская армия добивается «медленных, но стабильных успехов».

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Авторы материала также выразили мнение, что прибытие западных истребителей F-16 на Украину оценивается аналитиками как «слишком запоздалое».

Ранее Юлиан Репке заявил, что ВСУ отправляют переданную им западную технику на уничтожение.

8 августа Минобороны России раскрыло подробности боев с ВСУ в Курской области. В ведомстве сообщили, что Российская армия пресекает попытки прорыва украинских формирований вглубь российских территорий.

Курская область подверглась массированной атаке со стороны крупного отряда ВСУ утром 6 августа. Под мощный обстрел попал приграничный город Суджа, который в результате оказался сильно поврежден.

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      Олег Давыдов
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