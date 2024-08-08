В Минобороны раскрыли подробности боев с ВСУ в Курской области

МО РФ: пресечены попытки продвижения ВСУ в Курской области

В Минобороны России (МО РФ) раскрыли подробности боев с Вооруженными силами Украины (ВСУ) в Курской области. Пресечены продвижение и попытки прорыва украинских формирований вглубь российских территорий, сообщили в ведомстве.

По данным МО РФ, группировка «Север» совместно с органами ФСБ России за последние сутки пресекла попытки прорыва украинских военных в Суджанском и Кореневском районах Курской области.

Удары по скоплениям живой силы и техники ВСУ наносили авиацией, ракетными войсками, а также огнем артиллерии.

«Происходит пресечение попыток прорыва отдельных подразделений вглубь территории на курском направлении», — уточнили в министерстве.

Ранее сообщалось, что за сутки противник потерял в боестолкновениях до 400 бойцов, а также ряд бронетехники, в числе которых танк.

Утром во вторник, 6 августа, Курская область подверглась массированной атаке со стороны ВСУ. Под мощный обстрел попал приграничный город Суджа. Украинские формирования при поддержке танков и боевых бронированных машин попытались прорвать границу России. Попытку наступления подразделений ВСУ вглубь Курской области пресекли мотострелки Военно-космических сил России. Бои продолжаются третьи сутки.