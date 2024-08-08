Минобороны сообщило о нанесении ударов по резервам ВСУ около Курской области

Минобороны: наносятся авиационные удары по резервам ВСУ в Сумской области

По резервам Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые выдвигаются в Сумской области, наносятся авиационные удары. Об этом сообщило Минобороны России, пишет «Интерфакс».

«Наносятся авиационные удары по выдвигающимся резервам ВСУ на территории Сумской области», — говорится в сообщении министерства.

По их данным, за сутки противник потерял в боестолкновениях до 400 бойцов, а также ряд бронетехники, в числе которых танк.

Утром 6 августа Курская область подверглась массированной атаке со стороны ВСУ. Под мощный обстрел попал приграничный город Суджа. После этого украинские войска при поддержке танков и боевых бронированных машин попытались прорвать границу России.

7 августа глава Генштаба Вооруженных сил (ВС) страны Валерий Герасимов заявил, что продвижение противника вглубь России на курском направлении остановлено.