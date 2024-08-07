Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:53, 7 августа 2024Россия

В Генштабе заявили об остановке продвижения ВСУ вглубь Курской области

Глава Генштаба Герасимов: продвижение ВСУ в Курской области остановлено

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Продвижение Вооруженных сил Украины (ВСУ) вглубь России на курском направлении остановлено. Об этом заявил глава Генштаба Вооруженных сил (ВС) страны Валерий Герасимов, чьи слова приводит ТАСС.

«Продвижение противника вглубь территории на курском направлении остановлено. В настоящее время подразделения группировки "Север", совместно с пограничными органами ФСБ России продолжают уничтожать противника», — сказал он.

Он также пообещал, что операция завершится разгромом противника и выходом войск на госграницу.

6 августа ВСУ начали массированный обстрел Курской области, под прикрытием которого попытались прорвать границу с использованием тяжелой техники. Факт атаки подтвердили в Минобороны. Военкор Евгений Поддубный сообщал, что обстановка в граничащем с Украиной районе Курской области напряженная.

Что думаешь? Оцени!
      Никита Абрамов
      Обсудить
      Последние новости

      Герасимов пообещал Путину разгромить ВСУ в Курской области

      Дженнифер Лопес уличили в нежелании разводиться с Беном Аффлеком

      Москвичи бросились запрещать сделки со своим жильем

      Туристы устроили забег до шезлонгов на курорте Испании и попали на видео

      Россияне не захотели отдавать сбережения банкам

      Герасимов отчитался Путину о потерях ВСУ на границе Курской области

      Отсидевший в колонии бывший губернатор пошел работать на кондитерскую фабрику

      В Британии оценили вероятность наступления мировой войны

      В Генштабе заявили об остановке продвижения ВСУ вглубь Курской области

      Глава Генштаба назвал Путину численность атаковавшей Курскую область группировки ВСУ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше