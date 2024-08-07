В Генштабе заявили об остановке продвижения ВСУ вглубь Курской области

Глава Генштаба Герасимов: продвижение ВСУ в Курской области остановлено

Продвижение Вооруженных сил Украины (ВСУ) вглубь России на курском направлении остановлено. Об этом заявил глава Генштаба Вооруженных сил (ВС) страны Валерий Герасимов, чьи слова приводит ТАСС.

«Продвижение противника вглубь территории на курском направлении остановлено. В настоящее время подразделения группировки "Север", совместно с пограничными органами ФСБ России продолжают уничтожать противника», — сказал он.

Он также пообещал, что операция завершится разгромом противника и выходом войск на госграницу.

6 августа ВСУ начали массированный обстрел Курской области, под прикрытием которого попытались прорвать границу с использованием тяжелой техники. Факт атаки подтвердили в Минобороны. Военкор Евгений Поддубный сообщал, что обстановка в граничащем с Украиной районе Курской области напряженная.