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12:01, 8 августа 2024Россия

Жители засняли расстрелянные машины и воронки от снарядов по дороге из Курской области

Жители засняли расстрелянные машины по дороге из Суджи Курской области
СюжетАтаки ВСУ на Курскую область

Жители засняли на видео расстрелянные и сгоревшие машины, воронки от снарядов по дороге из города Суджа в Курской области. Соответствующие кадры опубликовало издание Baza в Telegram-канале.

На видеоролике водитель признается, что решил уезжать, когда услышал рядом уже пулеметные очереди. Судя по кадрам, на выездах и в самом курском городе десятки поврежденных и сгоревших машин. На асфальте рассыпаны мины. Кроме того, дороги раскурочены танками.

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До этого власти Курской области рассказали, что в Суджанском районе ведутся активные боевые действия. Предположительно, сейчас военнослужащие оттесняют противника за российскую границу.

Утром 6 августа Курская область подверглась массированной атаке со стороны Вооруженных сил Украины. Под мощный обстрел попал приграничный город Суджа. После этого украинские войска при поддержке танков и боевых бронированных машин попытались прорвать границу России.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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