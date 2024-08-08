Власти Курской области сообщили об активных боях в Суджанском районе

В Суджанском районе Курской области ведутся активные боевые действия. Об этом сообщил врио заместителя главы региона Андрей Белостоцкий в эфире Первого канала.
Сейчас российские войска оттесняют противника за российскую границу, пояснил он.
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