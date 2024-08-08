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11:43, 8 августа 2024Россия

Власти Курской области сообщили об активных боях в Суджанском районе

Власти Курской области: в Суджанском районе ведутся активные боевые действия

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

В Суджанском районе Курской области ведутся активные боевые действия. Об этом сообщил врио заместителя главы региона Андрей Белостоцкий в эфире Первого канала.

Сейчас российские войска оттесняют противника за российскую границу, пояснил он.

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Белостоцкий выразил уверенность в том, что контроль над границей будет установлен «в ближайшие сутки».

Украинские войска начала массированный обстрел приграничных районов Курской области 6 августа. В Минобороны России пообещали разгромить противника.

Ранее Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» назвал подразделение, которое остановило украинские войска в Курской области. По данным канала, речь идет о мотострелках Воздушно-космических сил России.

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      Алан Босиков
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