Власти Курской области сообщили об активных боях в Суджанском районе

Власти Курской области: в Суджанском районе ведутся активные боевые действия

В Суджанском районе Курской области ведутся активные боевые действия. Об этом сообщил врио заместителя главы региона Андрей Белостоцкий в эфире Первого канала.

Сейчас российские войска оттесняют противника за российскую границу, пояснил он.

Белостоцкий выразил уверенность в том, что контроль над границей будет установлен «в ближайшие сутки».

Украинские войска начала массированный обстрел приграничных районов Курской области 6 августа. В Минобороны России пообещали разгромить противника.

Ранее Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» назвал подразделение, которое остановило украинские войска в Курской области. По данным канала, речь идет о мотострелках Воздушно-космических сил России.