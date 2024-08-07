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18:17, 7 августа 2024Россия

Герасимов заявил о наступлении тысячи бойцов ВСУ на Курскую область. Глава Генштаба обещал Путину разгромить противника

Герасимов сообщил об остановке продвижения ВСУ вглубь Курской области

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Стало известно о наступлении тысячи бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область. Об этом заявил глава Генштаба Вооруженных сил (ВС) России Валерий Герасимов.

В докладе президенту России Владимиру Путину Герасимов отметил, что украинские военные атаковали регион «с целью захвата участка территории Суджанского района». Глава Генштаба сообщил, что продвижение противника остановлено.

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Глава Генштаба обещал Путину разгромить противника

Герасимов заверил Путина, что «операция будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу».

В настоящий момент подразделения группировки войск «Север» совместно с пограничными войсками ФСБ России наносят удары по украинским формированиям в районах, примыкающих к российско-украинской границе. Минобороны опубликовало карту ведущихся там боев.

На выложенной карте отмечены удары, нанесенные группировкой «Север» по украинским позициям в Сумской области. В том числе на карте показаны поселки Басовка и Юнаковка, вплотную прилегающие к границе. Как сообщили в ведомстве, вблизи от этих населенных пунктов уничтожен ряд единиц военной техники ВСУ, среди которой бронемашины пехоты, танки, самоходные артиллерийские установки и зенитные ракетные комплексы «Бук».

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

ВСУ на границе Курской области потеряли 315 человек

По информации Герасимова, Украина потеряла 315 бойцов. Из них 215 человек ранены, а 100 — не выжили. Кроме того, уничтожены 54 единицы бронированной техники, в том числе 7 танков.

Ранее представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова рассказала о целях атаки ВСУ в Курской области. Она заявила, что варварской атакой Киев пытался посеять панику и показать подобие активности на фоне постоянных провалов ВСУ. По ее словам, это произошло на фоне циничного молчания Запада, который «покрывает своих киевских марионеток».

Во вторник, 6 августа, ВСУ начали массированную атаку на Курскую область. Под сильный обстрел попал Суджанский район региона. Прикрываясь этим, украинские военные пытались прорвать границу с использованием тяжелой техники.

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      Александра Д Борисова
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