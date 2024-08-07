Герасимов сообщил об остановке продвижения ВСУ вглубь Курской области

Стало известно о наступлении тысячи бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область. Об этом заявил глава Генштаба Вооруженных сил (ВС) России Валерий Герасимов.

В докладе президенту России Владимиру Путину Герасимов отметил, что украинские военные атаковали регион «с целью захвата участка территории Суджанского района». Глава Генштаба сообщил, что продвижение противника остановлено.

Глава Генштаба обещал Путину разгромить противника

Герасимов заверил Путина, что «операция будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу».

В настоящий момент подразделения группировки войск «Север» совместно с пограничными войсками ФСБ России наносят удары по украинским формированиям в районах, примыкающих к российско-украинской границе. Минобороны опубликовало карту ведущихся там боев.

На выложенной карте отмечены удары, нанесенные группировкой «Север» по украинским позициям в Сумской области. В том числе на карте показаны поселки Басовка и Юнаковка, вплотную прилегающие к границе. Как сообщили в ведомстве, вблизи от этих населенных пунктов уничтожен ряд единиц военной техники ВСУ, среди которой бронемашины пехоты, танки, самоходные артиллерийские установки и зенитные ракетные комплексы «Бук».

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

ВСУ на границе Курской области потеряли 315 человек

По информации Герасимова, Украина потеряла 315 бойцов. Из них 215 человек ранены, а 100 — не выжили. Кроме того, уничтожены 54 единицы бронированной техники, в том числе 7 танков.

Ранее представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова рассказала о целях атаки ВСУ в Курской области. Она заявила, что варварской атакой Киев пытался посеять панику и показать подобие активности на фоне постоянных провалов ВСУ. По ее словам, это произошло на фоне циничного молчания Запада, который «покрывает своих киевских марионеток».

Во вторник, 6 августа, ВСУ начали массированную атаку на Курскую область. Под сильный обстрел попал Суджанский район региона. Прикрываясь этим, украинские военные пытались прорвать границу с использованием тяжелой техники.