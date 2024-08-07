Минобороны раскрыло подробности о боях с ВСУ в Курской области. Столкновения идут днем и ночью

МО РФ: операция по уничтожению ВСУ на границе с Курской областью продолжается

Министерство обороны России сообщило подробности ночных боев с Вооруженными силами Украины (ВСУ) в Курской области.

Бои велись в нескольких районах региона — все они примыкают к границе с Украиной. В министерстве также указали, что «операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается». В то же время сообщается, что украинские силы стягивают к Курской области бойцов и военную технику, средства ПВО и радиоэлектронной борьбы.

В оборонном ведомстве отметили, что в боестолкновениях успели принять участие пограничные органы ФСБ России.

Фото: Alina Smutko / Reuters

Минобороны отчиталось о ходе боев на границе

Бойцы ВСУ при поддержке бронетехники предприняли очередную попытку прорваться в Курскую область. При этом Российская армия, как заявили в Минобороны, не дала войскам ВСУ углубиться и пройти дальше по российской территории.

ВС РФ удалось остановить киевские войска ударами артиллерии, авиации и ракетных войск. Также в этом помогли активные действия подразделений прикрытия, пояснили в российском военном ведомстве. Затем уже росссийские войска нанесли удар по резервам ВСУ на Украине, добавили в Минобороны и показали видео.

За минувшие сутки, как докладывает Минобороны России, ВСУ потеряли в приграничных районах до 260 бойцов. Помимо этого, Киев лишился 50 единиц бронетехники, в том числе 7 танков, 8 бронетранспортеров, 3 боевых машин пехоты.

Также в Минобороны добавили, что ВСУ потеряли 31 бронированную машину. В это число вошли 12 единиц «Козак», 2 «Страйкера», инженерная машина разграждения и 6 автомобилей. Уничтожены 2 самоходные установки зенитного ракетного комплекса, установка разминирования УР-77 и станция радиоэлектронной борьбы.

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

ВСУ атаковали Курскую область 11 танками и 20 бронированными машинами

Массированной атаке Курскую область подвергли 6 августа. Утром под мощный обстрел со стороны Украины попал город Суджа. После этого 300 бойцов ВСУ, а также 11 танков и порядка 20 боевых бронированных машин попытались прорвать границы России в районе поселений Николаево-Дарьино и Олешня. Также известно, что среди атаковавших границы были члены РДК (запрещенная в России террористическая организация) и бойцы территориальной обороны Украины.

На данный момент сообщается о нескольких десятках пострадавших. Помимо этого, около 90 процентов жителей четырех поселений, подвергшихся атаке, выехали из своих домов. В сети появились кадры из города Суджа, который был атакован ВСУ. На видеозаписи из окна автомобиля видно поврежденные дома и тлеющие элементы строений.

7 августа военкор Евгений Поддубный сообщал, что обстановка в граничащем с Украиной районе области напряженная. «Противник всю ночь был активен, пытался перебросить дополнительные силы, личный состав в район боевых действий», — написал он.