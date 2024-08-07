Минобороны сообщило подробности о ночных боях с ВСУ в Курской области

Минобороны: ночью ВС России продолжили уничтожать ВСУ в Курской области

Минобороны России сообщило подробности ночных боев с Вооруженными силами Украины (ВСУ) в Курской области. Соответствующий пост опубликован в Telegram-канале оборонного ведомства.

По их данным, в боевых действиях также участвовали пограничные органы ФСБ России. Боестолкновения велись в тех районах Курской области, которые примыкают к российско-украинской границе.

«Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается», — добавили в министерстве.

6 августа ВСУ начали массированный обстрел Курской области, под прикрытием которого попытались прорвать границу с использованием тяжелой техники. Факт атаки подтвердили в Минобороны.