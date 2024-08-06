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19:25, 6 августа 2024Россия

Минобороны заявило об отступлении попытавшейся прорваться в Курскую область украинской ДРГ

Минобороны России о боях на границе с Курской областью: украинская ДРГ отступила

Кадр: Telegram-канал «Минобороны России»

Украинская диверсионно-разведывательная группа (ДРГ), попытавшаяся прорвать границу в районе Курской области, отступила. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram-канале.

«Понеся потери, украинская ДРГ отступила на свою территорию, часть боевиков попыталась закрепиться непосредственно на примыкающей к госгранице территории, где была блокирована подразделениями российской армии», — отметили в пресс-службе министерства.

Остатки ДРГ отступили на украинскую территорию. По информации оборонного ведомства, по ним продолжают наносить удары.

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6 августа стало известно о массированном обстреле Курской области со стороны ВСУ. При атаках 13 человек пострадали, еще одну мирную жительницу спасти не удалось.

Во время обстрела украинские солдаты при поддержке тяжелой техники предприняли попытку прорвать государственную границу России. Российским пограничникам удалось остановить проникновение в регион. Минимум два десятка украинских бойцов были ликвидированы при попытке прорыва.

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      Никита Абрамов
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