Власти сообщили о погибшей и пострадавших при массированном обстреле Курской области

При массированном обстреле Курской области со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) погибла женщина, еще 13 человек пострадали. Об этом сообщил врио главы региона Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.
«Сегодня населенные пункты Курской области подверглись массированному обстрелу со стороны Украины. Среди мирных жителей есть погибшие и пострадавшие. Как уже сообщалось, два человека ранены в Глушковском районе, пять человек, в том числе трое детей, — в городе Судже», — написал чиновник.
Затем к медикам обратились еще двое взрослых жителей Суджи и один ребенок. В Большесолдатском районе пострадали два человека, еще один — в Рыльском, добавил Смирнов.
Повреждения получили жилые дома и автомобили. Врио главы области пообещал оказать помощь собственникам.
6 августа стало известно, что во время массированного обстрела Курской области украинские солдаты при поддержке тяжелой техники предприняли попытку прорвать государственную границу России. Российским пограничникам удалось остановить проникновение в регион. Минимум 20 бойцов ВСУ были ликвидированы при попытке прорыва.