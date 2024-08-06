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14:56, 6 августа 2024Россия

Власти сообщили о погибшей и пострадавших при массированном обстреле Курской области

При массированном обстреле Курской области погиб человек, еще 13 пострадали

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

При массированном обстреле Курской области со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) погибла женщина, еще 13 человек пострадали. Об этом сообщил врио главы региона Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.

«Сегодня населенные пункты Курской области подверглись массированному обстрелу со стороны Украины. Среди мирных жителей есть погибшие и пострадавшие. Как уже сообщалось, два человека ранены в Глушковском районе, пять человек, в том числе трое детей, — в городе Судже», — написал чиновник.

Затем к медикам обратились еще двое взрослых жителей Суджи и один ребенок. В Большесолдатском районе пострадали два человека, еще один — в Рыльском, добавил Смирнов.

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Повреждения получили жилые дома и автомобили. Врио главы области пообещал оказать помощь собственникам.

6 августа стало известно, что во время массированного обстрела Курской области украинские солдаты при поддержке тяжелой техники предприняли попытку прорвать государственную границу России. Российским пограничникам удалось остановить проникновение в регион. Минимум 20 бойцов ВСУ были ликвидированы при попытке прорыва.

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      Никита Абрамов
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