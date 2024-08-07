Появились новые кадры с разрушенными после атаки ВСУ домами в Судже

Опубликовано новое видео с разрушениями в Судже после атаки ВСУ

В сети появились новые кадры с разрушениями в городе Суджа Курской области после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Видео опубликовал Telegram-канал «СУДЖА РОДНАЯ».

На кадрах видно два одноэтажных дома, у одного из которых сильно повреждены крыша и стены, а второй полностью разрушен. По улице разбросаны фрагменты зданий и заборов.

Ранее в Минздраве России сообщили, что, по последним данным, при обстрелах Курской области с 6 августа пострадали 24 человека. 11 из них получили медицинскую помощь амбулаторно.

До этого временно исполняющий обязанности губернатор региона Алексей Смирнов сообщил, что дрон ВСУ ударил по машине скорой помощи в районе города Суджи. В результате был ранен врач, фельдшера и водителя спасти не удалось.

6 августа Курская область подверглась массированной атаке ВСУ. Утром во вторник под мощный обстрел со стороны Украины попал город Суджи. После этого 300 украинских бойцов, а также 11 танков и порядка 20 боевых бронированных машин попытались прорвать границу России в районе населенных пунктов Николаево-Дарьино и Олешня.