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07:44, 7 августа 2024Россия

Медик и водитель погибли при ударе ВСУ по машине скорой помощи в российском регионе

Водитель и медик погибли при ударе дрона ВСУ по машине скорой в Курской области

Фото: Виктор Лисицын / Global Look Press

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили дроном по машине скорой помощи в Курской области возле Суджи. Об этом сообщил врио главы российского региона Алексей Смирнов.

В результате погибли водитель и фельдшер, также получил ранения врач. Смирнов пообещал возмездие совершившим атаку и назвал погибших «настоящими героями».

6 августа стало известно о массированном обстреле Курской области со стороны Вооруженных сил Украины. При атаках 13 человек пострадали, еще одну мирную жительницу спасти не удалось.

Во время обстрела украинские солдаты попытались прорвать государственную границу России. Однако российским пограничникам удалось остановить проникновение в регион. В Минобороны России сообщили, что украинская диверсионно-разведывательная группа блокирована.

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      Марина Совина
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