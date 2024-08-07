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11:00, 7 августа 2024Россия

В Минздраве назвали число пострадавших при обстрелах в Курской области

Помощник главы Минздрава: 24 человека пострадали при обстрелах в Курской области

Фото: Thomas Peter / Reuters

В Минздраве России назвали число пострадавших при обстрелах в Курской области. По сведениям помощника главы ведомства Алексея Кузнецова, в приграничном регионе ранения и травмы получили 24 человека, передает РИА Новости.

Он отметил, что среди пострадавших шестеро детей. Кроме того, по информации Кузнецова, 11 граждан получили медицинскую помощь амбулаторно.

До этого сообщалось о 18 пострадавших из-за атак в Курской области. Как уточнял временно исполняющий губернатора региона Алексей Смирнов, одного человека спасти не удалось.

6 августа стало известно, что во время массированного обстрела Курской области украинские солдаты при поддержке тяжелой техники предприняли попытку прорвать государственную границу России. Российские пограничники сумели остановить проникновение в регион. Минимум 20 украинских бойцов были ликвидированы.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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