В Минздраве назвали число пострадавших при обстрелах в Курской области

Помощник главы Минздрава: 24 человека пострадали при обстрелах в Курской области

В Минздраве России назвали число пострадавших при обстрелах в Курской области. По сведениям помощника главы ведомства Алексея Кузнецова, в приграничном регионе ранения и травмы получили 24 человека, передает РИА Новости.

Он отметил, что среди пострадавших шестеро детей. Кроме того, по информации Кузнецова, 11 граждан получили медицинскую помощь амбулаторно.

До этого сообщалось о 18 пострадавших из-за атак в Курской области. Как уточнял временно исполняющий губернатора региона Алексей Смирнов, одного человека спасти не удалось.

6 августа стало известно, что во время массированного обстрела Курской области украинские солдаты при поддержке тяжелой техники предприняли попытку прорвать государственную границу России. Российские пограничники сумели остановить проникновение в регион. Минимум 20 украинских бойцов были ликвидированы.