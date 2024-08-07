Минобороны отчиталось о ходе боев на границе Курской области

Минобороны: армия России не допустила продвижение ВСУ вглубь страны

Армия России не допустила продвижение украинских войск вглубь российской территории. О ходе боевых действий на границе Курской области отчиталось Минобороны в Telegram.

6 августа солдаты Вооруженных силы Украины (ВСУ) при поддержке бронетехники предприняли попытку прорваться через государственную границу России в Курскую область.

Остановить противника удалось ударами артиллерии, авиации и ракетных войск, а также активными действиями подразделений прикрытия, пояснили в российском военном ведомстве.

Помимо этого, российские войска нанесли удар про резервам ВСУ в Сумской области, отметили в Минобороны.

Ранее были опубликованы кадры из города Суджа Курской области, который был атакован ВСУ. На видеозаписи из окна автомобиля видно разрушенные дома и тлеющие элементы строений.