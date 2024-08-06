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20:29, 6 августа 2024Бывший СССР

Минобороны показало кадры уничтожения техники ВСУ на границе

МО России показало видео с уничтожением техники ВСУ на границе Курской области

Российские военные при помощи артиллерии, авиации и ударных беспилотников нанесли огневое поражение подразделениям Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые пытались прорваться через границу Курской области. Видео с уничтожением украинской техники журналистам показало Минобороны России.

«Огнем артиллерии, ударами армейской авиации и применением ударных БПЛА противнику было нанесено огневое поражение», — говорится в сообщении ведомства.

Утверждается, что диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) ВСУ понесла значительные потери и отступила на украинскую территорию. Кроме того, российские военные блокировали попытавшихся закрепиться на приграничной территории России украинских солдат. По сообщениям Минобороны, по отступившим остаткам ДРГ продолжают наносить огневые удары.

6 августа стало известно о массированном обстреле Курской области со стороны ВСУ. При атаках 13 человек пострадали, еще одну мирную жительницу спасти не удалось.

Во время обстрела украинские солдаты при поддержке тяжелой техники предприняли попытку прорвать государственную границу России. Российским пограничникам удалось остановить проникновение в регион. Минимум 20 бойцов ВСУ были ликвидированы при попытке прорыва.

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      Александр Курбатов
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