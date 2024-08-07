Захарова рассказала о целях атаки ВСУ в Курской области

Захарова: атакуя Курскую область, Киев попытался посеять панику в регионе

Киев пытался посеять панику варварской атакой в Курской области и показать подобие активности на фоне постоянных провалов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, передает РИА Новости.

Она добавила, что это произошло на фоне циничного молчания Запада, который «покрывает своих киевских марионеток».

Ранее «масштабной провокацией» назвал атаку ВСУ на Курскую область президент России Владимир Путин. По итогам разговора с губернатором Курской области Алексеем Смирновым глава государства дал поручения по оказанию необходимой помощи жителям региона, а также попросил правительство безотлагательно заняться этим вопросом.

До этого стало известно, что крупный отряд ВСУ на 11 танках напал на Курскую область. В Министерстве обороны завили, что украинские подразделения несут большие потери.