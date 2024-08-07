Президент России Владимир Путин впервые прокомментировал сложившуюся в Курской области обстановку. Действия Вооруженных сил Украины (ВСУ) и совершенную ими попытку прорыва он назвал провокацией.
На совещании с членами правительства в формате видеоконференции глава государства рассказал, что поговорил с врио губернатора Курской области Алексеем Смирновым. По итогам этого разговора Путин дал поручения по оказанию необходимой помощи жителям региона, а также попросил правительство безотлагательно заняться этим вопросом. Координацией работы на первом этапе займется первый вице-премьер Денис Мантуров.
Киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу из разных видов оружия, в том числе ракетного, по гражданским зданиям
Российский президент также выразил надежду, что главы регионов поддержат Курскую область после атаки ВСУ.
Несколько тысяч жителей вывезли из-под обстрелов
Смирнов рассказал, что региональный оперативный штаб работает круглосуточно, и назвал обстановку в области контролируемой. Врио губернатора сообщил, что для жителей обстреливаемых территорий приграничья подготовили пункты временного размещения и обеспечили их всем необходимым, с людьми работают психологи.
Смирнов уточнил, что в Курской области за сутки из опасной зоны выехали несколько тысяч человек. В регион отправили медиков из Москвы и Санкт-Петербурга. Как сообщалось, в результате атак ВСУ пострадали 28 жителей. Детский омбудсмен Мария Львова-Белова заявила, что в числе пострадавших шестеро детей. Среди раненых также есть сотрудники скорой медицинской помощи.
Житель Суджи рассказал об обстрелах города
Как рассказал местный житель, ВСУ атаковали Суджу «Градами» и минометами. Во время украинских обстрелов он с семьей находился дома, в подвале никто не прятался, при этом обстрел был постоянным. Он рассказал, что обстрелы были и раньше, но не такие сильные. Он хочет вернуться в город, чтобы забрать вещи. Информацию, что в лесах Суджи ходят диверсанты, мужчина не подтвердил.
Священник Свято-Троицкого храма в городе Суджа записал видеообращение. За кадром слышны звуки обстрела. Священнослужитель сообщил, что Суджу обстреливают беспрерывно на протяжении 14 часов. «Город в хлам», — поделился он впечатлением.
Жители Курской области между тем просили вывезти сидящих в подвалах родных из обстреливаемых приграничных сел и города Суджи. Люди оставляют контактные данные, чтобы принять близких, и прикрепляют адреса убежищ.
Названы возможные цели атаки ВСУ
Военный корреспондент Александр Сладков и эксперт Геннадий Алехин считают, что группировка ВСУ может попытаться дойти до расположенной в городе Курчатове Курской атомной электростанции. В качестве подтверждения приводятся якобы имевшие место попытки ракетного удара по Курчатову, хотя власти города опровергали сообщения об обстреле АЭС.
Военный обозреватель Владислав Шурыгин полагает, что прорыв в сторону Курчатова и Курской АЭС рассматривался Киевом как одна из целей, но основной целью украинские войска ставили захват Рыльска — районного центра Курской области.
В то же время политолог Сергей Марков допустил, что удар ВСУ может быть нацелен на Белгород, а бои в курском приграничье — отвлекающий маневр.