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15:40, 7 августа 2024Россия

Путин призвал региональные власти помогать Курской области

Президент Путин призвал власти регионов России помогать Курской области

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Власти регионов России должны включиться в оказание помощи Курской области. К таким действиям призвал президент страны Владимир Путин, чьи слова приводит ТАСС.

6 августа ВСУ начали массированный обстрел Курской области, под прикрытием которого попытались прорвать границу с использованием тяжелой техники. Факт атаки подтвердили в Минобороны. За сутки, прошедшие с момента атаки, противник потерял в приграничных районах Курской области до 260 бойцов.

На данный момент известно о нескольких десятках пострадавших. Военкор Евгений Поддубный сообщил в своем Telegram-канале, что обстановка в граничащем с Украиной районе Курской области напряженная. «Противник всю ночь был активен, пытался перебросить дополнительные силы, бронетехнику, личный состав в район боевых действий», — написал он.

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      Никита Абрамов
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