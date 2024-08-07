Путин призвал региональные власти помогать Курской области

Президент Путин призвал власти регионов России помогать Курской области

Власти регионов России должны включиться в оказание помощи Курской области. К таким действиям призвал президент страны Владимир Путин, чьи слова приводит ТАСС.

6 августа ВСУ начали массированный обстрел Курской области, под прикрытием которого попытались прорвать границу с использованием тяжелой техники. Факт атаки подтвердили в Минобороны. За сутки, прошедшие с момента атаки, противник потерял в приграничных районах Курской области до 260 бойцов.

На данный момент известно о нескольких десятках пострадавших. Военкор Евгений Поддубный сообщил в своем Telegram-канале, что обстановка в граничащем с Украиной районе Курской области напряженная. «Противник всю ночь был активен, пытался перебросить дополнительные силы, бронетехнику, личный состав в район боевых действий», — написал он.