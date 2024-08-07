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07:54, 7 августа 2024Россия

Число пострадавших из-за атак ВСУ на Курскую область резко возросло

Число пострадавших из-за атак ВСУ на Курскую область возросло до 28

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

Число пострадавших жителей при атаках Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область, которые продолжаются больше суток, возросло до 28. Об этом сообщил главный внештатный хирург области Андрей Локтионов, его цитирует ТАСС.

До этого сообщалось о 18 пострадавших из-за атак в приграничном регионе. Как уточнял врио губернатора Алексей Смирнов, одного человека спасти не удалось. Детский омбудсмен Мария Львова-Белова, в свою очередь, сообщала, что среди пострадавших в Курской области шестеро детей.

«По оперативным данным, к этому часу пострадало порядка 28 человек мирных жителей, которые в основном проживают в Суджанском и Кореневском районах», — сообщил медик, уточнив, что большиство получивших травмы обратились в Курскую клиническую больницу.

По информации Локтионова, среди раненых также есть сотрудники скорой медицинской помощи, которые оказывали помощь пострадавшим в результате атак на Курскую область.

Во вторник, 6 августа, стало известно о попытках прорыва украинских диверсантов в Суджанском и Кореневском районе Курской области. Границу России, как уточняли в Минобороны, пытались прорвать 300 военнослужащих из 22-й механизированной бригады ВСУ. В министерстве отчитались о нанесенном поражении диверсантам. Сообщалось, что «часть боевиков попыталась закрепиться непосредственно на примыкающей к госгранице территории, где была блокирована подразделениями российской армии». Информации о том, что диверсантов отбросили за пределы Курской области, пока не поступало.

Губернатор Смирнов назвал ситуацию в Курской области сложной. В ночь на среду, 7 августа, он отчитывался о сбитых над регионом ракетах и беспилотниках. В сети также распространился дипфейк с врио главы региона, где он якобы призывает всех мужчин региона явиться в военкоматы для получения оружия.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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