Львова-Белова: в Курской области при атаке ВСУ пострадали шестеро детей

В Курской области в результате массированной атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадали шестеро детей. Об этом сообщила уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова в своем Telegram-канале.

Она отметила, что трое детей из одной семьи. По ее словам, два ребенка лечатся амбулаторно, трехлетнюю девочку доставили в детскую областную больницу в состоянии средней степени тяжести. Кроме того, троих детей госпитализировали с ранениями.

6 августа стало известно о массированном обстреле Курской области со стороны Вооруженных сил Украины. При атаках 13 человек пострадали, еще одну мирную жительницу спасти не удалось.

Во время обстрела украинские солдаты попытались прорвать государственную границу России. Однако российским пограничникам удалось остановить проникновение в регион. В Минобороны России сообщили, что украинская диверсионно-разведывательная группа блокирована.