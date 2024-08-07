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03:07, 7 августа 2024Интернет и СМИ

В сети распространился дипфейк с врио главы российского региона

В сети распространился дипфейк с врио главы Курской области Смирновым
Алексей Смирнов

Алексей Смирнов. Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

В сети появился дипфейк с врио главы Курской области Алексеем Смирновым, на котором он якобы призывает всех мужчин региона явиться в военкоматы для получения оружия. Об этом пишет издание Baza в Telegram-канале.

Ролик изначально стал распространяться в украинских каналах, а потом быстро разошелся по курским пабликам.

На самом деле поста с таким текстом в Telegram-канале Смирнова не было. За исходное видео было взято заявление врио губернатора российского региона о том, что обстановка на границе сложная, с просьбой не поддаваться на провокации.

6 августа стало известно о массированном обстреле Курской области со стороны Вооруженных сил Украины. При атаках 13 человек пострадали, еще одну мирную жительницу спасти не удалось.

Во время обстрела украинские солдаты попытались прорвать государственную границу России. Однако российским пограничникам удалось остановить проникновение в регион. В Минобороны России сообщили, что украинская диверсионно-разведывательная группа блокирована.

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      Марина Совина
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