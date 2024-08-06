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21:06, 6 августа 2024Россия

Врио губернатора Курской области высказался о ситуации в регионе

Врио губернатора Смирнов: ситуация в Курской области остается напряженной

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Ситуация в граничащем с Украиной участке Курской области остается напряженной. Об происходящем высказался временно исполняющий обязанности (врио) главы региона Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.

«Работают Минобороны РФ и пограничники. Прошу сохранять спокойствие, не поддаваться на информационные провокации со стороны противника. Ситуация контролируемая», — написал врио губернатора.

Смирнов отметил, что в регионе работает оперативный штаб. Он призвал жителей области соблюдать меры безопасности в случае воздушной тревоги, а также беречь себя и своих близких.

6 августа стало известно о массированном обстреле Курской области со стороны ВСУ. При атаках 13 человек пострадали, еще одну мирную жительницу спасти не удалось.

Во время обстрела украинские солдаты при поддержке тяжелой техники предприняли попытку прорвать государственную границу России. Российским войскам удалось остановить проникновение в регион. На данный момент диверсанты Вооруженных сил Украины отступили.

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