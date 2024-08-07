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07:18, 7 августа 2024Россия

Врио главы Курской области оценил ситуацию в регионе

Смирнов заявил о напряженной обстановке на границе в Курской области, идут бои

Фото: «Комсомольская правда» / Global Look Press

Ситуация в граничащем с Украиной участке Курской области остается напряженной, но контролируемой. Такую оценку дал временно исполняющий обязанности (врио) главы региона Алексей Смирнов.

По его словам, в регионе работают Минобороны России и погранслужба, а также оперативный штаб. Смирнов призвал жителей области соблюдать меры безопасности в случае воздушной тревоги, не поддаваться на информационные провокации, а также беречь себя и своих близких.

6 августа стало известно о массированном обстреле Курской области со стороны ВСУ. При атаках 13 человек пострадали, еще одну мирную жительницу спасти не удалось.

Во время обстрела украинские солдаты при поддержке тяжелой техники предприняли попытку прорвать государственную границу России. Российским пограничникам удалось остановить проникновение в регион. В Минобороны России сообщили, что украинская диверсионно-разведывательная группа блокирована.

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      Марина Совина
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