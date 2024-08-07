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12:57, 7 августа 2024Россия

Россияне попросили вывезти сидящих в подвалах родных из обстреливаемой Курской области

Жители Курской области попросили вывезти сидящих в подвалах родных из Суджи

Фото: Таисия Воронцова / РИА Новости

Жители Курской области попросили вывезти сидящих в подвалах родных из обстреливаемых приграничных сел и города Суджи. Своими комментариями россияне поделились в группе «Подслушано Суджа» во «ВКонтакте».

Люди оставляют свои контактные данные, чтобы спасти близких. Кроме того, они прикрепляют адреса убежищ, из которых с ними связывались родственники.

«Здравствуйте, очень прошу узнать хотя бы что-нибудь про брата. На связь выходил вчера утром из подвала. Улица Советская площадь 3», — поделилась одна из жительниц.

«Вывезите, пожалуйста, маму! Зовут Лариса Стронская, пер. Некрасова 2А, это дом на углу ул. Волкова и пер. Некрасова, дом напротив редакции. Вчера вечером списывались, была в доме. Если в доме нет, то может в подвале, в него вход со двора», — указала еще одна женщина.

Комментаторы рассказали, что с многими людьми в приграничье уже сутки нет связи. В Судже отсутствует электроснабжение, выяснили в группе во «ВКонтакте».

6 августа стало известно, что во время массированного обстрела Курской области украинские солдаты при поддержке тяжелой техники предприняли попытку прорвать государственную границу России. Российские пограничники сумели остановить проникновение в регион. Минимум 20 украинских бойцов были ликвидированы.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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