Священник записал видео на фоне звуков обстрелов в Курской области

Священник записал видео из храма в курском городе Суджа на фоне звуков обстрелов

Священник записал видео из Свято-Троицкого храма в городе Суджа Курской области на фоне звуков обстрелов. Соответствующие кадры опубликовало издание Baza в Telegram-канале.

На представленном ролике священнослужитель уверяет, что Суджу обстреливают беспрерывно на протяжении 14 часов. «Город в хлам», — делится он.

Как пишет Baza, в храме от атак укрылись местные жители, среди них есть дети.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин в ходе совещания с правительством поручил первому вице-премьеру Денису Мантурову координировать работу по оказанию помощи жителям Курской области.

6 августа Вооруженные силы Украины начали массированную атаку на Курскую область. Мощному обстрелу подвергся город Суджа, после чего украинские военные в составе 300 бойцов, 11 танков и порядка 20 боевых бронированных машин попытались прорвать границу России в районе населенных пунктов Николаево-Дарьино и Олешня.