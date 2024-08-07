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15:35, 7 августа 2024Россия

Священник записал видео на фоне звуков обстрелов в Курской области

Священник записал видео из храма в курском городе Суджа на фоне звуков обстрелов

Священник записал видео из Свято-Троицкого храма в городе Суджа Курской области на фоне звуков обстрелов. Соответствующие кадры опубликовало издание Baza в Telegram-канале.

На представленном ролике священнослужитель уверяет, что Суджу обстреливают беспрерывно на протяжении 14 часов. «Город в хлам», — делится он.

Как пишет Baza, в храме от атак укрылись местные жители, среди них есть дети.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин в ходе совещания с правительством поручил первому вице-премьеру Денису Мантурову координировать работу по оказанию помощи жителям Курской области.

6 августа Вооруженные силы Украины начали массированную атаку на Курскую область. Мощному обстрелу подвергся город Суджа, после чего украинские военные в составе 300 бойцов, 11 танков и порядка 20 боевых бронированных машин попытались прорвать границу России в районе населенных пунктов Николаево-Дарьино и Олешня.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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