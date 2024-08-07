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14:56, 7 августа 2024Россия

Путин дал поручения по Курской области

Путин поручил Мантурову координировать оказание помощи жителям Курской области
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин в ходе совещания с правительством поручил первому вице-премьеру Денису Мантурову координировать работу по оказанию помощи жителям Курской области. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Глава государства рассказал, что провел разговор с временно исполняющим обязанности губернатора Курской области Алексеем Смирновым, по итогам которого дал ряд поручений гражданским ведомствам. Именно эту работу и будет координировать Мантуров на первом этапе.

Комментируя на встрече с правительством ситуацию в Курской области, президент назвал атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на регион «очередной масштабной провокацией» и обвинил Киев в неизбирательных ударах по гражданским строениям. Путин также добавил, что в среду, 7 июля, обсудит происходящее в регионе с главами силовых ведомств страны.

Ранее командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов исключил захват Украиной Курской атомной электростанции, так как ВСУ не располагают достаточными для этого ресурсами. При этом он признал, что украинским военным удалось зайти в часть населенных пунктов региона.

6 августа ВСУ начали массированную атаку на Курскую область. Утром во вторник под мощный обстрел со стороны Украины попал город Суджа, после чего украинские военные в составе 300 бойцов, 11 танков и порядка 20 боевых бронированных машин попытались прорвать границу России в районе населенных пунктов Николаево-Дарьино и Олешня.

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Согласно данным Минобороны, 7 августа бои продолжились. По информации ведомства, за минувшие сутки ВСУ потеряли в приграничных районах до 260 бойцов и 50 единиц бронетехники. В ведомстве подчеркнули, что подразделения Вооруженных сил и пограничные войска ФСБ не допустили проникновения украинских военных вглубь российской территории.

ЖЗЛ
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      Константин Лысяков
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