Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:25, 7 августа 2024Россия

Путин обсудит ситуацию в Курской области с главами силовых ведомств

Путин проведет совещание по Курской области с главами силовых ведомств
СюжетАтаки ВСУ на Курскую область

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Президент России Владимир Путин заявил, что 7 августа обсудит ситуацию в Курской области с главами силовых ведомств. Глава государства анонсировал встречу на совещании с членами правительства, трансляцию которого ведет Telegram-канал Кремля.

«Сразу же после нашего совещания у меня будет встреча с руководителями силовых ведомств — министерства обороны, генерального штаба, ФСБ — имею в виду пограничное направление деятельности», — сказал Путин.

Он добавил, что заслушает на встрече доклады о том, что происходит в Курской области.

На заседании с правительством Путин впервые прокомментировал атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область. Он назвал действия Киева «очередной масштабной провокацией» и обвинил украинских военных в неизбирательной стрельбе, в том числе из ракетного оружия, по гражданским зданиям и жилым домам.

Ранее командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов признал, что ВСУ удалось зайти в часть населенных пунктов Курской области. Проникновение украинских военных на российскую территорию он объяснил тем, что «невозможно на участке в 1200 километров посадить людей, чтобы они сидели, друг за друга держась руками».

6 августа Курская область подверглась массированной атаке ВСУ. Утром во вторник под мощный обстрел со стороны Украины попал город Суджа. После этого 300 украинских бойцов, а также 11 танков и порядка 20 боевых бронированных машин попытались прорвать границу России в районе населенных пунктов Николаево-Дарьино и Олешня.

Материалы по теме:
«Обстановка сложная». ВСУ пытаются активно наступать на Курскую область. Чего добивается Украина?
«Обстановка сложная». ВСУ пытаются активно наступать на Курскую область. Чего добивается Украина?
Сегодня
Дождь из кассетных бомб, детские бронежилеты и 90 секунд на спасение. Сотни тысяч россиян оказались под обстрелами ВСУ
Дождь из кассетных бомб, детские бронежилеты и 90 секунд на спасение.Сотни тысяч россиян оказались под обстрелами ВСУ
16 мая 2024
«Весь город — руины» Тысячи людей под Белгородом страдают от самых сильных обстрелов с начала СВО. Как они выживают?
«Весь город — руины»Тысячи людей под Белгородом страдают от самых сильных обстрелов с начала СВО. Как они выживают?
19 марта 2024

7 августа бои продолжились. По данным Минобороны России, за сутки ВСУ потеряли в приграничных районах Курской области до 260 бойцов и 50 единиц бронетехники. В ведомстве подчеркнули, что подразделения Вооруженных сил и пограничные войска ФСБ не допустили проникновения украинских военных вглубь российской территории.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Константин Лысяков
      Обсудить
      Последние новости

      Путин впервые высказался об обстрелах в Курской области

      Врач объяснила причины учащения приступов изжоги в жару

      Москвичам предложили делать скидку на один вид штрафов

      В России заметили редкого черного аиста

      Мизулина ответила на извинения Лебедева

      Московских врачей направили в Курскую область для оказания помощи

      Газовика отправили под домашний арест из-за обрушения дома в Нижнем Тагиле

      Кости жившего 700 тысяч лет назад «хоббита» нашли на острове

      Фитнес-тренер объяснила девушкам необходимость тренировать спину

      Хирург показал новый нос бывшей жены Аршавина

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше