Путин обсудит ситуацию в Курской области с главами силовых ведомств

Путин проведет совещание по Курской области с главами силовых ведомств

Президент России Владимир Путин заявил, что 7 августа обсудит ситуацию в Курской области с главами силовых ведомств. Глава государства анонсировал встречу на совещании с членами правительства, трансляцию которого ведет Telegram-канал Кремля.

«Сразу же после нашего совещания у меня будет встреча с руководителями силовых ведомств — министерства обороны, генерального штаба, ФСБ — имею в виду пограничное направление деятельности», — сказал Путин.

Он добавил, что заслушает на встрече доклады о том, что происходит в Курской области.

На заседании с правительством Путин впервые прокомментировал атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область. Он назвал действия Киева «очередной масштабной провокацией» и обвинил украинских военных в неизбирательной стрельбе, в том числе из ракетного оружия, по гражданским зданиям и жилым домам.

Ранее командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов признал, что ВСУ удалось зайти в часть населенных пунктов Курской области. Проникновение украинских военных на российскую территорию он объяснил тем, что «невозможно на участке в 1200 километров посадить людей, чтобы они сидели, друг за друга держась руками».

6 августа Курская область подверглась массированной атаке ВСУ. Утром во вторник под мощный обстрел со стороны Украины попал город Суджа. После этого 300 украинских бойцов, а также 11 танков и порядка 20 боевых бронированных машин попытались прорвать границу России в районе населенных пунктов Николаево-Дарьино и Олешня.

7 августа бои продолжились. По данным Минобороны России, за сутки ВСУ потеряли в приграничных районах Курской области до 260 бойцов и 50 единиц бронетехники. В ведомстве подчеркнули, что подразделения Вооруженных сил и пограничные войска ФСБ не допустили проникновения украинских военных вглубь российской территории.