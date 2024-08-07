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13:46, 7 августа 2024Россия

В спецназе «Ахмат» признали присутствие ВСУ в населенных пунктах Курской области

Глава «Ахмата» Алаудинов: ВСУ находятся в приграничных пунктах Курской области

Фото: Валентин Огиренко / Reuters

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) находятся в приграничных населенных пунктах Курской области. Об их присутствии на территории России в эфире программы «Соловьев.Live» заявил глава спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов, запись эфира опубликована в Telegram-канале Алаудинова.

Как признал Алаудинов, ВСУ действительно удалось зайти в часть населенных пунктов, однако российские войска работают над уничтожением находящихся в поселках Курской области украинских военных.

«Сегодня мы должны, наверное, констатировать, что несколько приграничных населенных пунктов [Курской области]... в них находятся бойцы украинских формирований», — заявил Алаудинов. Командир «Ахмата» добавил, что «невозможно на участке в 1200 километров посадить людей, чтобы они сидели, друг за друга держась руками» — так он объяснил факт проникновения ВСУ на российскую территорию.

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«Получилось так, что противник ударил, прошел, получается, на определенном участке, некоторые населенные пункты заняты противником, в них находится противник», — подытожил командир «Ахмата».

В территории, прилегающей к Курской области вторые сутки идут бои с подразделениями ВСУ, которые пытаются прорваться на территорию России. По информации Минобороны, в боях участвуют не менее 300 украинских бойцов из 22-й механизированной бригады ВСУ. Военкор Евгений Поддубный сообщил, что обстановка в граничащем с Украиной районе Курской области является напряженной.

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