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14:23, 7 августа 2024Россия

Соратник Кадырова исключил захват Курской АЭС Украиной

Соратник Кадырова Алаудинов: у ВСУ нет ресурсов для захвата Курской АЭС
Апти Алаудинов

Апти Алаудинов. Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) не располагают ресурсами для захвата Курской атомной электростанции (АЭС) в городе Курчатове. Об этом в эфире программы «Соловьев.Live» заявил глава спецназа «Ахмат», соратник главы Чечни Апти Алаудинов, запись эфира опубликована в Telegram-канале Алаудинова.

«Мы с вами видим, что фронт [у ВСУ по всей линии] уже посыпался. Украина понимает, что она уже не в состоянии его даже остановить. Вот и получается, они пытаются взять что-то хотя бы, чтобы показать своим хозяевам, что они еще что-то могут. Ну и чтобы навести максимальную шумиху и попытаться каким-то образом хотя бы что-то сторговать», — объяснил действия ВСУ в российском приграничье Алаудинов.

Соратник главы Чечни Рамзана Кадырова ранее признал, что бойцы ВСУ находятся в приграничных населенных пунктах Курской области. Сейчас, по его словам, армия России работает над уничтожением находящихся в поселках военнослужащих Украины.

Курская АЭС находится в Курчатове на берегу реки Сейм в 40 километрах западнее Курска и примерно в 110 километрах от границы с Украиной. АЭС по объему вырабатываемой электроэнергии входит в первую четверку электростанций России всех типов.

6 августа стало известно о попытках прорыва украинских диверсантов в Суджанском и Кореневском районе Курской области. Границу России, как уточняли в Минобороны, пытались прорвать 300 военнослужащих из 22-й механизированной бригады ВСУ. Ночью боестолкновения продоложались, армия России проводит операцию по уничтожению формирований ВСУ. О ситуации доложили Владимиру Путину. По последним данным Минздрава, более чем за сутки в Курской области пострадали 24 человека, 11 из которых госпитализировали.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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