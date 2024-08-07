Из обстреливаемых территорий Курской области вывезли несколько тысяч жителей

Врио курского губернатора: из-под обстрелов вывезли несколько тысяч людей

Из обстреливаемых территорий приграничья Курской области за сутки вывезли несколько тысяч человек. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности главы российского региона Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.

«Региональный оперативный штаб работает круглосуточно. Обстановка в области контролируемая. Организовали вывоз жителей из обстреливаемых территорий приграничья, подготовили пункты временного размещения и обеспечили их всем необходимым, работают психологи», — рассказал он.

По его словам, в Курской области за сутки из опасной зоны выехали несколько тысяч человек. В регион отправили медиков из Москвы и Санкт-Петербурга.

6 августа ВСУ начали массированный обстрел Курской области, под прикрытием которого попытались прорвать границу с использованием тяжелой техники. Факт атаки подтвердили в Минобороны.

На данный момент известно о нескольких десятках пострадавших. 7 августа военкор Евгений Поддубный сообщил в своем Telegram-канале, что обстановка в граничащем с Украиной районе Курской области напряженная. «Противник всю ночь был активен, пытался перебросить дополнительные силы, бронетехнику, личный состав в район боевых действий», — написал он.