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14:21, 7 августа 2024Россия

Путин впервые высказался об обстрелах в Курской области

Путин заявил, что ВСУ ведут неизбирательную стрельбу в Курской области

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин впервые высказался о событиях в Курской области. По мнению главы государства, Вооруженные силы Украины (ВСУ) ведут в регионе неизбирательную стрельбу по гражданским объектам, передает ТАСС.

Лидер на совещании с членами Совбеза пообещал временно исполняющему главы Курской области, что региону будет оказана поддержка по всем направлениям.

Путин счел «масштабной провокацией Киева» ситуацию в Курской области. «Киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию. Ведет неизбирательную стрельбу, в том числе из ракетного оружия, по жилым домам, гражданским зданиям, машинам скорой помощи», — пояснил он.

Российский президент поручил первому вице-премьеру Денису Мантурову координировать работу гражданских ведомств по событиям в Курской области.

До этого врио губернатора Курской области рассказал, что медики со всей России прибыли в регион для оказания помощи пострадавшим жителям.

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      Анна Щербакова
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