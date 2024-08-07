В атакованную ВСУ Курскую область прибыли медики со всей России

Смирнов: в Курскую область прибыли медики со всей России

В атакованную Вооруженными силами Украины (ВСУ) Курскую область прибыли медики со всей России. Об этом в своем Telegram-канале сообщил врио главы региона Алексей Смирнов.

Как уточнил Смирнов, все экстренные службы региона переведены в усиленный режим работы. В регион, в частности, прибыли анестезиологи-реаниматологи, нейрохирург, торакальный хирург, детский хирург, травматологи-ортопеды из национальных медицинских исследовательских центров, а также врачи и фельдшеры скорой медицинской помощи.

«В результате массированных и неизбирательных ударов в приграничье пострадали мирные граждане», — написал врио губернатора, уточнив, что некоторых жителей не удалось спасти.

Смирнов добавил, что региональный оперштаб продолжает работать в круглосуточном режиме, а сам он на протяжении двух суток находится в постоянном контакте с силовыми ведомствами, федеральными министерствами и президентом России Владимиром Путиным.

Ранее глава Санкт-Петербурга Александр Беглов поручил направить в приграничные районы группу медиков.

Во вторник, 6 августа, стало известно о попытках прорыва украинских диверсантов в Суджанском и Кореневском районах Курской области. По данным Минобороны, бои ведутся вторые сутки, в них участвовали не менее 300 украинских бойцов из 22-й механизированной бригады ВСУ, потери Украины на этом направлении составили до 260 человек. По последним данным, пострадали 28 мирных жителей.