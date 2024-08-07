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10:58, 7 августа 2024Россия

В Курской области из-за атак ВСУ усилят бригады медиков

В Курскую область направят медиков из Санкт-Петербурга
СюжетАтаки ВСУ на Курскую область

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Курской области из-за атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) усилят бригады медиков, их, в частности, направят в приграничный регион из Санкт-Петербурга. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Северной столицы Александр Беглов.

«Украинские нацисты продолжают действовать в привычной для себя манере — устраивают террор мирного населения. (...) Договорились [с врио губернатора Курской области Алексеем Смирновым] направить группу петербургских врачей для помощи пострадавшим», — написал Белов.

Глава Санкт-Петербурга также выразил готовность принять детей в городе из атакуемого со стороны Украины российского приграничного города.

Во вторник, 6 августа, стало известно о попытках прорыва украинских диверсантов в Суджанском и Кореневском районах Курской области. Границу России, как уточняли в Минобороны, пытались прорвать 300 военнослужащих из 22-й механизированной бригады ВСУ. В министерстве отчитались о нанесенном поражении диверсантам. По последним данным, пострадали 28 мирных жителей.

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      Елена Торубарова
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