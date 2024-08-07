Житель Суджи рассказал об обстрелах города со стороны ВСУ

Житель Суджи: ВСУ первый раз с начала СВО обстреливали город целый день

Впервые с начала специальной военной операции (СВО) Вооруженные силы Украины (ВСУ) били по городу Суджа в Курской области в течение всего дня. Об этом рассказал местный житель, слова которого приводит RT.

По его словам, ВСУ атаковали город «Градами» и минометами. Во время удара мужчина находился дома с семьей — им пришлось долгое время находиться в здании, потому что велся бесперерывный обстрел.

Мужчина рассказал, что хочет вернуться в город и забрать вещи. Информацию о том, что в лесах Суджи ходят диверсанты, он не подтвердил.

Город Суджа на границе с Украиной в Курской области с раннего утра вторника, 6 августа, попал под удар противника. Впоследствии стало известно о попытке прорыва ВСУ — глава спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов признал, что противник до сих пор находится на территории России. Сейчас военные работают над уничтожением формирований ВСУ в Курской области.

По последним данным Минздрава, более чем за сутки в Курской области пострадали 24 человека, 11 из которых госпитализировали. Президент Владимир Путин, комментируя ситуацию, назвал случившееся масштабной провокацией Украины и подчеркнул, что ВСУ ведут неизбирательную стрельбу по жилым домам и другим гражданским объектам.