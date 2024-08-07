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17:13, 7 августа 2024Россия

Минобороны России опубликовало карту боев в граничащей с Курской областью территории

МО России опубликовало карту ударов по граничащей с Курской области Сумщине

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Минобороны (МО) России опубликовало карту боев в граничащей с Курской областью территории украинской Сумщины. Видео с документом выложено в Telegram-канале оборонного ведомства.

На выложенной карте отмечены удары, нанесенные группировкой войск «Север» Вооруженных сил России по украинским позициям в Сумской области. Среди прочего, на карте показаны поселки Басовка и Юнаковка, вплотную прилегающие к границе.

Кадр: Telegram-канал Министерства обороны Российской Федерации

По сообщению МО, группировка «Север» уничтожила вблизи от этих населенных пунктов ряд единиц военной техники Вооруженных сил Украины (ВСУ), среди которой перечислены бронемашины пехоты, танки, самоходные артиллерийские установки и зенитные ракетные комплексы «Бук».

6 августа с территории Сумщины ВСУ совершили атаку на Суджанский район Курской области и, как признавал командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов, уже зашли в несколько населенных пунктов. Бои в российском регионе продолжаются вторые сутки.

Глава Генштаба России Валерий Герасимов заявил, что численность атакующей Курскую область группировки составляет до тысячи человек и пообещал разгромить украинские войска на территории российского региона.

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