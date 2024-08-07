Минобороны России опубликовало карту боев в граничащей с Курской областью территории

МО России опубликовало карту ударов по граничащей с Курской области Сумщине

Минобороны (МО) России опубликовало карту боев в граничащей с Курской областью территории украинской Сумщины. Видео с документом выложено в Telegram-канале оборонного ведомства.

На выложенной карте отмечены удары, нанесенные группировкой войск «Север» Вооруженных сил России по украинским позициям в Сумской области. Среди прочего, на карте показаны поселки Басовка и Юнаковка, вплотную прилегающие к границе.

По сообщению МО, группировка «Север» уничтожила вблизи от этих населенных пунктов ряд единиц военной техники Вооруженных сил Украины (ВСУ), среди которой перечислены бронемашины пехоты, танки, самоходные артиллерийские установки и зенитные ракетные комплексы «Бук».

6 августа с территории Сумщины ВСУ совершили атаку на Суджанский район Курской области и, как признавал командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов, уже зашли в несколько населенных пунктов. Бои в российском регионе продолжаются вторые сутки.

Глава Генштаба России Валерий Герасимов заявил, что численность атакующей Курскую область группировки составляет до тысячи человек и пообещал разгромить украинские войска на территории российского региона.