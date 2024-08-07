Глава Генштаба назвал Путину численность атаковавшей Курскую область группировки ВСУ

Глава Генштаба Герасимов: Курскую область атаковали до тысячи бойцов ВСУ

Курскую область атаковали до тысячи бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Такую численность атакующей украинской группировки назвал президенту России Владимиру Путину глава Генштаба Вооруженных сил Валерий Герасимов, трансляция доклада велась в Telegram-канале Кремля.

Как рассказал глава Генштаба президенту, группировка ВСУ атаковала территорию Курской областью «с целью захвата участка территории Суджанского района». По словам Герасимова, при атаке украинские подразделения понесли потери. Он добавил, что российские войска завершат операцию в регионе выходом на государственную границу.

На территории, прилегающей к Курской области, вторые сутки идут бои с подразделениями ВСУ, которые пытаются прорваться на территорию России. Военкоры сообщили, что обстановка в граничащем с Украиной районе Курской области является напряженной.

В спецназе «Ахмат» признали присутствие ВСУ в населенных пунктах региона.