Герасимов пообещал Путину разгромить ВСУ в Курской области

Глава Генштаба пообещал разгромить проникшие в Курскую область части ВСУ

Глава Генштаба Валерий Герасимов пообещал президенту России Владимиру Путину разгромить в ходе операции части Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые проникли в Курскую область, передает ТАСС.

Герасимов в ходе доклада главе государства отметил, что противник будет отброшен к госграницам. По данным главы Генштаба, общие потери ВСУ на границе Курской области составили 315 человек.

В рамках доклада он уточнил, что российским военным в Курской области удалось уничтожить 54 единицы украинской бронированной техники, в том числе семь танков.