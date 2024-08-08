Названо остановившее ВСУ на границе Курской области подразделение

«РВ»: попытку прорыва ВСУ в Курской области остановили мотострелки ВКС России

Попытку наступления подразделений Вооруженный сил Украины вглубь Курской области пресекли мотострелки Военно-космических сил. Об этом сообщил Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

По данным канала, вечером 7 августа российские военнослужащие были экстренно переброшены в район населенного пункта Коренево и остановили продвижение противника.

В ходе вооруженного противостояния ВСУ понесли потери и были вынуждены отступить, отмечает канал.

8 августа заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев призвал извлечь урок из атаки ВСУ по Курской области. В этой связи специальная военная операция должна перейти в экстерриториальную стадию, подчеркнул он.