Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев прокомментировал действия Вооруженных сил Украины (ВСУ) на границе Курской области. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Медведев призвал извлечь урок из атаки ВСУ на Курскую область.
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«Необходимо извлечь серьезный урок из случившегося и исполнить то, что начальник Генерального штаба Валерий Герасимов пообещал верховному главнокомандующему — беспощадно разгромить и уничтожить врага», — написал он.
7 августа глава Генштаба ВС России Валерий Герасимов заявил, что продвижение ВСУ вглубь России на курском направлении остановлено. По его словам, за два дня боя ВСУ потеряли 54 единицы бронированной техники, включая семь танков.