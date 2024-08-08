Вооруженные силы Украины (ВСУ) под Курском снова отправили переданную им западную технику на уничтожение. Об этом заявил журналист Юлиан Репке из Германии в соцсети X.
«Три немецких "Мардера" (боевая машина пехоты — прим. «Ленты.ру») были у украинской армии под Курском. (...) К сожалению, снова без надлежащей противовоздушной защиты они стали жертвой российских дронов-камикадзе, пройдя всего четыре километра», — написал Репке.
Ранее Минобороны России раскрыло подробности боев с ВСУ в Курской области. В ведомстве сообщили, что Российская армия пресекает попытки прорыва украинских формирований вглубь российских территорий.
Курская область подверглась массированной атаке со стороны крупного отряда ВСУ утром 6 августа. Под мощный обстрел попал приграничный город Суджа, который в результате оказался сильно поврежден.