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14:01, 8 августа 2024Интернет и СМИ

В Германии заявили об уничтожении под Курском переданной Украине техники

Журналист Репке: ВСУ под Курском снова отправили западную технику на уничтожение
СюжетАтаки ВСУ на Курскую область

Кадр: Telegram-канал Минобороны России

Вооруженные силы Украины (ВСУ) под Курском снова отправили переданную им западную технику на уничтожение. Об этом заявил журналист Юлиан Репке из Германии в соцсети X.

«Три немецких "Мардера" (боевая машина пехоты — прим. «Ленты.ру») были у украинской армии под Курском. (...) К сожалению, снова без надлежащей противовоздушной защиты они стали жертвой российских дронов-камикадзе, пройдя всего четыре километра», — написал Репке.

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Ранее Минобороны России раскрыло подробности боев с ВСУ в Курской области. В ведомстве сообщили, что Российская армия пресекает попытки прорыва украинских формирований вглубь российских территорий.

Курская область подверглась массированной атаке со стороны крупного отряда ВСУ утром 6 августа. Под мощный обстрел попал приграничный город Суджа, который в результате оказался сильно поврежден.

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      Олег Давыдов
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