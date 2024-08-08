В Германии заявили об уничтожении под Курском переданной Украине техники

Журналист Репке: ВСУ под Курском снова отправили западную технику на уничтожение

Вооруженные силы Украины (ВСУ) под Курском снова отправили переданную им западную технику на уничтожение. Об этом заявил журналист Юлиан Репке из Германии в соцсети X.

«Три немецких "Мардера" (боевая машина пехоты — прим. «Ленты.ру») были у украинской армии под Курском. (...) К сожалению, снова без надлежащей противовоздушной защиты они стали жертвой российских дронов-камикадзе, пройдя всего четыре километра», — написал Репке.

Ранее Минобороны России раскрыло подробности боев с ВСУ в Курской области. В ведомстве сообщили, что Российская армия пресекает попытки прорыва украинских формирований вглубь российских территорий.

Курская область подверглась массированной атаке со стороны крупного отряда ВСУ утром 6 августа. Под мощный обстрел попал приграничный город Суджа, который в результате оказался сильно поврежден.