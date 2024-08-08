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15:23, 8 августа 2024Бывший СССР

Главком ВСУ провел звонок с командующим НАТО после атаки на Курскую область

Главком ВСУ Сырский созвонился с командующим НАТО после атаки на Курскую область
Александр Сырский

Александр Сырский. Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Главком Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский созвонился с главнокомандующим силами НАТО в Европе Кристофером Каволи после атаки Киева на Курскую область. Об этом Сырский написал в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Стороны обсудили направления сотрудничества на 2024-2025 годы. Главком ВСУ также выразил благодарность Каволи за выделенную военную помощь.

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Кроме того, Сырский рассказал о главных потребностях Украины. Речь идет о средствах дальнего поражения и боеприпасах к ним. Главкомы затронули вопросы усиления системы противовоздушной обороны, добавил он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с делегацией Палаты представителей Конгресса США на фоне атаки ВСУ на российский регион. Лидер государства обсудил с американскими чиновниками вопросы украинской обороны.

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      Кристина Есикова
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