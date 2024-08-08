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12:52, 8 августа 2024Бывший СССР

Зеленский провел встречу с представителями Конгресса США

Зеленский провел встречу с делегацией Палаты представителей Конгресса США

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с делегацией Палаты представителей Конгресса США. Об этом сообщается в его Telegram-канале.

Президент обсудил с делегацией вопросы украинской обороны, выделения систем противовоздушной обороны для страны и установления в скором времени «справедливого мира».

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Ранее экс-разведчик Вооруженных сил США Тони Шаффер заявил, что план Зеленского состоит в том, чтобы привлечь как можно большее внимание к конфликту на Украине, а затем втянуть туда страны Североатлантического альянса. Он резюмировал, что «у украинцев иссякают ресурсы и возможности» для продолжения боевых действий.

До этого кандидат в вице-президенты США Майк тер Маат призвал прекратить украинский конфликт. Он заявил, что Вашингтон «должен оказывать давление на обе стороны, чтобы они как можно скорее выработали решение».

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      Илья Таксюр
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