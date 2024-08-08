Зеленский провел встречу с делегацией Палаты представителей Конгресса США

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с делегацией Палаты представителей Конгресса США. Об этом сообщается в его Telegram-канале.

Президент обсудил с делегацией вопросы украинской обороны, выделения систем противовоздушной обороны для страны и установления в скором времени «справедливого мира».

Ранее экс-разведчик Вооруженных сил США Тони Шаффер заявил, что план Зеленского состоит в том, чтобы привлечь как можно большее внимание к конфликту на Украине, а затем втянуть туда страны Североатлантического альянса. Он резюмировал, что «у украинцев иссякают ресурсы и возможности» для продолжения боевых действий.

До этого кандидат в вице-президенты США Майк тер Маат призвал прекратить украинский конфликт. Он заявил, что Вашингтон «должен оказывать давление на обе стороны, чтобы они как можно скорее выработали решение».