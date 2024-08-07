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18:02, 7 августа 2024Мир

В США раскрыли план Зеленского по конфликту на Украине

Экс-разведчик Шаффер: Зеленский захотел втянуть НАТО в конфликт на Украине

Фото: Efrem Lukatsky / AP

План украинского президента Владимира Зеленского состоит в том, чтобы привлечь как можно большее внимание к конфликту на Украине, а затем втянуть туда страны Североатлантического альянса. Об этом заявил экс-разведчик Вооруженных сил США Тони Шаффер в эфире YouTube-канала Deep Dive.

«Я думаю, что Украина сейчас находится в отчаянии. И поэтому Зеленский хочет привлечь как можно больше внимания к конфликту, чтобы вовлечь НАТО в боевые действия», — отметил венный эксперт.

Шаффер добавил, что «в данный момент Киев ищет способы» применить поставленные Вооруженным силам Украина (ВСУ) западные истребители F-16 в качестве наступательного вооружения. Однако экс-разведчик резюмировал, что «у украинцев иссякают ресурсы и возможности» для продолжения боевых действий.

Ранее экс-разведчик Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер заявил, что ВСУ не могут создать стратегический резерв из поставляемого НАТО оружия, так как вынуждены сразу использовать его на поле боя. По его мнению, текущая ситуация в конфликте складывается для Вооруженных сил России «благоприятно, они успешно продолжают продвижение и их невозможно остановить».

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      Дарья Устьянцева
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