В США заявили об отсутствии резервов оружия у ВСУ

Экс-разведчик Риттер: ВСУ не могут создать стратегический резерв из оружия НАТО

Вооруженные силы Украины (ВСУ) не могут создать стратегический резерв из поставляемого НАТО оружия, так как вынуждены сразу использовать его на поле боя. Об этом заявил экс-разведчик Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Danny Haiphong.

«Россия контролирует поле боя, она создает такие обстоятельства, в которых диктует, как Украина будет использовать западные вооружения (...) Киев не сможет создать какой-то стратегический резерв, поставляемое оружие НАТО немедленно отправляется на поле боя», — отметил он.

По мнению Риттера, текущая ситуация в конфликте складывается для Вооруженных сил России «благоприятно, они успешно продолжают продвижение и их невозможно остановить».

1 августа Риттер заявил, что США хотят ослабить Россию и Европейский союз через конфликт на Украине.