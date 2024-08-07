Вооруженные силы Украины (ВСУ) не могут создать стратегический резерв из поставляемого НАТО оружия, так как вынуждены сразу использовать его на поле боя. Об этом заявил экс-разведчик Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Danny Haiphong.
«Россия контролирует поле боя, она создает такие обстоятельства, в которых диктует, как Украина будет использовать западные вооружения (...) Киев не сможет создать какой-то стратегический резерв, поставляемое оружие НАТО немедленно отправляется на поле боя», — отметил он.
По мнению Риттера, текущая ситуация в конфликте складывается для Вооруженных сил России «благоприятно, они успешно продолжают продвижение и их невозможно остановить».
1 августа Риттер заявил, что США хотят ослабить Россию и Европейский союз через конфликт на Украине.