Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:30, 1 августа 2024Мир

Экс-разведчик раскрыл стратегическую цель США по России

Экс-разведчик Риттер: США хотят ослабить РФ и ЕС через конфликт на Украине

Фото: Unsplash

Бывший разведчик Вооруженных сил (ВС) США Скотт Риттер рассказал, что в чем заключается стратегическая цель Вашингтона в отношении России. Об этом он высказался в интервью Sputnik.

Риттер заявил, что США хотят ослабить Россию и Европейский союз (ЕС) через конфликт на Украине.

Материалы по теме:
Конфликт на Украине раскалывает Евросоюз. Какую роль в этом играют США?
Конфликт на Украине раскалывает Евросоюз.Какую роль в этом играют США?
18 апреля 2022
«Хлопать дверью — не наш метод» Отношения России и Евросоюза достигли низшей точки. Как вернуть их на прежний уровень?
«Хлопать дверью — не наш метод»Отношения России и Евросоюза достигли низшей точки. Как вернуть их на прежний уровень?
17 февраля 2023
«Из Киева звучат только ультиматумы» Когда начнутся мирные переговоры по Украине и что ждет страну после окончания СВО?
«Из Киева звучат только ультиматумы»Когда начнутся мирные переговоры по Украине и что ждет страну после окончания СВО?
1 марта 2023

«Америка применяет санкции для достижения более широкой стратегической цели, не только ослабляя Россию, но и ослабляя Европу, чтобы Соединенные Штаты вышли из этого конфликта более сильными», — отметил он.

По мнению экс-разведчика, ограничения не оказали на российскую экономику планируемого эффекта. Наоборот, Москва окрепла, а европейские страны ощутили негативное влияние от антироссийских санкций.

Ранее Риттер заявил, что Украина является искусственным государством, которое используется Западом для сдерживания России. По его мнению, страны Евросоюза не хотят бороться за Киев.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Путин встретил вернувшихся на родину обменянных россиян

      Трамп раскритиковал сделку по обмену заключенных

      Экс-разведчик раскрыл стратегическую цель США по России

      Сборная Китая упрочила лидерство в медальном зачете Олимпиады-2024

      Путин поблагодарил за верность присяге вернувшихся по обмену россиян

      Шольц встретит в аэропорту обменянных российских политзаключенных

      Во Франции сообщили о прохождении террористами из Мали обучения на Украине

      В России раскрыли последствия избрания Харрис президентом США

      Опубликованы кадры встречи Путина с вернувшимися по обмену россиянами

      Путин пообещал представить к госнаградам возвращенных по обмену россиян

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше