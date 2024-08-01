Экс-разведчик раскрыл стратегическую цель США по России

Экс-разведчик Риттер: США хотят ослабить РФ и ЕС через конфликт на Украине

Бывший разведчик Вооруженных сил (ВС) США Скотт Риттер рассказал, что в чем заключается стратегическая цель Вашингтона в отношении России. Об этом он высказался в интервью Sputnik.

Риттер заявил, что США хотят ослабить Россию и Европейский союз (ЕС) через конфликт на Украине.

«Америка применяет санкции для достижения более широкой стратегической цели, не только ослабляя Россию, но и ослабляя Европу, чтобы Соединенные Штаты вышли из этого конфликта более сильными», — отметил он.

По мнению экс-разведчика, ограничения не оказали на российскую экономику планируемого эффекта. Наоборот, Москва окрепла, а европейские страны ощутили негативное влияние от антироссийских санкций.

Ранее Риттер заявил, что Украина является искусственным государством, которое используется Западом для сдерживания России. По его мнению, страны Евросоюза не хотят бороться за Киев.

