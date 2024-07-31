Экс-разведчик Риттер назвал Украину искусственным государством

Украина является искусственным государством, которое используется Западом для сдерживания России. Об этом заявил экс-разведчик Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Dialogue Works.

«Украина — это искусственно созданное государство, государство-фальшивка. Порождение украинского национализма, в которое Европа сейчас вдохнула жизнь, но в конечном итоге она никому в Европе не нравится», — усомнился в украинской государственности военный аналитик.

Риттер также добавил, что страны Европейского союза (ЕС) не хотят бороться за Украину и не будут в случае необходимости заступаться за Киев.

Ранее Риттер заявил, что западные лидеры пытаются затянуть конфликт на Украине, чтобы удержать власть. По его словам, власти европейских стран уже не могут отступить, поскольку вложили слишком много средств в этот конфликт.