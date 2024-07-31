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00:39, 31 июля 2024Мир

В США назвали причину затягивания Западом конфликта на Украине

Риттер: Запад продолжает финансировать войну с Россией, чтобы удержать власть
СюжетСанкции против России:

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Западные лидеры пытаются затянуть конфликт на Украине, чтобы удержать власть. Об этом заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.

По его словам, власти европейских стран уже не могут отступить, поскольку вложили слишком много средств в этот конфликт. «Они не могут внезапно сказать: "О, мы ошибались, мы просто хотели забрать у вас сотни миллиардов долларов и нанести вред на триллионы долларов европейской экономике санкциями против России"», — отметил Риттер.

Он пояснил, что в таком случае они могут лишиться власти. При этом, как утверждает экс-разведчик, европейцы уже устали от конфликта и украинских беженцев, находящихся на территории их стран. Несмотря на это, западный истеблишмент продолжит «продавать» своему населению нарратив о «российской угрозе» и инвестировать в военно-промышленный комплекс, считает Риттер.

Ранее Риттер призвал президента Украины Владимира Зеленского прекратить конфликт с Россией как можно скорее. По его словам, Москва предложила Киеву лучшую сделку, на которую тот может рассчитывать.

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      Марина Совина
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