На Западе призвали Зеленского прекратить конфликт на Украине как можно скорее

Экс-разведчик Риттер: Зеленский должен прекратить конфликт как можно скорее

Украинский лидер Владимир Зеленский должен прекратить конфликт как можно скорее. К этому призвал экс-разведчик Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Dialogue Works.

«Действительно пришло время положить конец этому конфликту. В НАТО Украина не получит тех условий, которые вы хотите. Россия предложила лучшую сделку, которую вы можете получить», — обратился он к Зеленскому.

По его словам, Североатлантический альянс никогда не примет Киев, а сложившуюся сейчас ситуацию он назвал очень опасной.

Ранее экс-разведчик задался вопросом, что будет делать украинский президент Владимир Зеленский в случае поражения Украины в конфликте. Риттер подчеркнул, что даже участники саммита НАТО признали, что им не удастся производить достаточно военного оборудования для Вооруженных сил Украины (ВСУ).