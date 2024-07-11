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21:02, 11 июля 2024Мир

В США обратились к Зеленскому с одним вопросом

Экс-разведчик Риттер обратился к Зеленскому из-за критического положения ВСУ
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: Lukasz Glowala / Reuters

Остается вопросом, что будет делать украинский президент Владимир Зеленский в случае поражения Украины в конфликте. Об этом заявил экс-разведчик Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Dialogue Works.

«Москва становится сильнее с каждым днем. При этом Киев слабеет, Запад не может остановить это (...) Мы видим неизбежный исход: Россия побеждает Украину — это реальность. Зеленский — это просто материал, который будет выброшен. Что вы собираетесь делать?» — обратился к украинскому лидеру эксперт.

Риттер подчеркнул, что даже участники саммита НАТО признали, что им не удастся производить достаточно военного оборудования для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Он добавил, что российская оборонная промышленность смогла не только своевременно нарастить производство необходимой техники, но и удовлетворять потребности растущей армии.

Ранее Риттер заявил, что Россия легко уничтожит систему противовоздушной обороны (ПВО) Польши, если та начнет помогать Украине сбивать российские ракеты. Он добавил, что Варшава не располагает большими силами ПВО, поэтому, вопреки обязательствам польской стороны, не сможет оказать поддержку ВСУ.

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      Дарья Устьянцева
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